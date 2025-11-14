Soudan : l’ONU met en garde contre un « autre El Fasher » au Kordofan

Le Kordofan ne doit pas devenir le nouveau Darfour, a averti vendredi le chef des droits humains de l’ONU. Volker Türk rappelle que les atrocités de masse – les crimes les plus graves qui soient – perpétrées à El Fasher étaient « prévisibles » et « auraient pu être évitées », mais que la communauté internationale a laissé faire.



