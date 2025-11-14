Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre

Alors que l’Ukraine s’apprête à affronter son cinquième hiver de guerre, Kiev a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par l’une des attaques les plus massives depuis le début de l’invasion russe de 2021. Huit personnes ont été tuées : six dans la capitale et deux dans la ville portuaire de Chornomorsk, dans le sud du pays.



