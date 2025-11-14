Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre

Alors que l’Ukraine s’apprête à affronter son cinquième hiver de guerre, Kiev a été visée dans la nuit de jeudi à vendredi par l’une des attaques les plus massives depuis le début de l’invasion russe de 2021. Huit personnes ont été tuées : six dans la capitale et deux dans la ville portuaire de Chornomorsk, dans le sud du pays.


