À la COP30, l’OMS alerte : « La crise climatique est une crise sanitaire »

Le changement climatique n’est plus seulement une menace pour la planète : il alimente déjà une urgence sanitaire mondiale. Chaque année, plus d’un demi-million de personnes meurent de chaleur extrême, tandis que les hôpitaux du monde entier sont exposés à des risques croissants, selon un nouveau rapport majeur dévoilé vendredi à la COP30, à Belém, au Brésil.



Lire l'article complet