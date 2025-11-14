COP30 : des manifestants autochtones bloquent brièvement l’accès aux négociations

À Belém, au Brésil, où se tient la 30ᵉ conférence de l’ONU sur le climat, une centaine de Mundurukus ont brièvement paralysé vendredi l’entrée principale de la Blue Zone, l’espace réservé aux négociateurs. Ils dénoncent des projets du gouvernement brésilien qui menacent leurs territoires en Amazonie. La direction de la COP30 juge leurs demandes légitimes et assure que Brasilia les entend.



