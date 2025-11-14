Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

COP30 : des manifestants autochtones bloquent brièvement l’accès aux négociations

À Belém, au Brésil, où se tient la 30ᵉ conférence de l’ONU sur le climat, une centaine de Mundurukus ont brièvement paralysé vendredi l’entrée principale de la Blue Zone, l’espace réservé aux négociateurs. Ils dénoncent des projets du gouvernement brésilien qui menacent leurs territoires en Amazonie. La direction de la COP30 juge leurs demandes légitimes et assure que Brasilia les entend.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Darfour : 100 000 Soudanais ont fui El Fasher depuis la prise de contrôle des paramilitaires
~ Soudan : l’ONU met en garde contre un « autre El Fasher » au Kordofan
~ Ukraine : huit morts dans l’une des attaques russes les plus massives depuis le début de la guerre
~ À la COP30, l’OMS alerte : « La crise climatique est une crise sanitaire »
~ Héritage arraché : la lutte de l'UNESCO contre le trafic illicite de biens culturels
~ Comprendre le soulèvement des jeunes au Népal : des décennies de corruption atteignent un point critique
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois.
~ Tunisie : Les condamnations injustes dans l’affaire du « complot » devraient être annulées
~ Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs
~ La musculation améliore-t-elle la densité osseuse ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter