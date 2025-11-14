Héritage arraché : la lutte de l'UNESCO contre le trafic illicite de biens culturels

Le récent cambriolage de huit joyaux de la couronne de France au Louvre par un commando de quatre personnes rappelle que le trafic d’objets culturels peut frapper même les institutions les mieux protégées. Ces vols dépassent la simple valeur monétaire : ils arrachent à des communautés leur histoire, leur identité, leur mémoire.



Lire l'article complet