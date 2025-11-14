Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois.

par Amadou Lamine Badji
La Chine s'efforce d'intégrer l'Afrique dans sa stratégie mondiale en matières de véhicules électriques— comme futur fournisseur , mais aussi centre de distribution et de consommation.


Lire l'article complet

© Global Voices -
