Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tunisie : Les condamnations injustes dans l’affaire du « complot » devraient être annulées

par Human Rights Watch
Click to expand Image Dix personnes jugées et condamnées à l’issue du procès de « l’affaire du complot » le 19 avril 2025 à Tunis, en Tunisie. De nombreuses autres personnes ont aussi été condamnées par le Tribunal de première instance. EN HAUT (de gauche à droite) : Noureddine Bhiri, Khayam Turki, Abdelhamid Jelassi, Ghazi Chaouachi et Lazhar Akremi. EN BAS (de gauche à droite) : Ridha Belhaj, Issam Chebbi, Chaima Issa, Jaouhar Ben Mbarek et Said Ferjani.  © Privé (Beyrouth) – Un tribunal tunisien doit entendre en appel, le 17 novembre 2025, 37 personnes injustement condamnées…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le rôle essentiel du maillon africain dans la chaine mondiale d'approvisionnement en véhicules électriques chinois.
~ Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs
~ La musculation améliore-t-elle la densité osseuse ?
~ Concours de chant ou arène politique ? Quelles sont les nuances de l'Eurovision et de l'Intervision en 2025 ?
~ L’ONU condamne les attaques de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée
~ Quand l’IA devient le consommateur
~ Fonte du « Troisième pôle » et vidanges brutales de lacs glaciaires
~ Commerce, résilience, durabilité : la recette du G20 pour l’Afrique
~ Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques
~ Soudan : la famine risque de s’étendre à 20 nouvelles zones d’ici la fin de l’hiver
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter