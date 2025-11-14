Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs
par Marguerite Xenopoulos, Professor and Canada Research Chair in Global Change of Freshwater Ecosystems, Trent University
Michael R. Twiss, Professor, Biology, Algoma University
Il y a cinquante ans, l’hiver ne se contentait pas de visiter les Grands Lacs, il s’y installait. Si l’on clignait des yeux trop lentement, nos cils gelaient. Après une tempête de neige de janvier, au bord du lac Supérieur, tout était blanc et immobile, sauf le lac. Le vent l’avait balayé, révélant des fissures dans la glace qui craquaient.
À Noël, la baie de Saginaw, sur le lac Huron, est habituellement gelée et la glace est suffisamment épaisse pour permettre aux camions de circuler. Des cabanes de pêcheurs ponctuent l’horizon comme de petites villes en bois. Les gens sortent leurs…
- vendredi 14 novembre 2025