Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Concours de chant ou arène politique ? Quelles sont les nuances de l'Eurovision et de l'Intervision en 2025 ?

par Virginie Escallier
Il fût un temps — au cours du siècle dernier — où l'Intervision offrait à cette partie du monde des chansons inoubliables et des artistes remarquables.


Lire l'article complet

© Global Voices -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les hivers pourraient disparaître de la région des Grands Lacs
~ La musculation améliore-t-elle la densité osseuse ?
~ L’ONU condamne les attaques de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée
~ Quand l’IA devient le consommateur
~ Fonte du « Troisième pôle » et vidanges brutales de lacs glaciaires
~ Commerce, résilience, durabilité : la recette du G20 pour l’Afrique
~ Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques
~ Soudan : la famine risque de s’étendre à 20 nouvelles zones d’ici la fin de l’hiver
~ Protéger des vies dans un monde en surchauffe : la santé au cœur de la COP30
~ Arabie saoudite : Mettre fin aux exécutions et respecter les engagements envers les mineurs
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter