L’ONU condamne les attaques de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée

Le bureau des droits humains de l’ONU a fermement condamné, vendredi, les attaques menées ces derniers jours par des groupes de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée. Jugeant ces images « révoltantes », le Haut-Commissariat aux droits de l’homme y voit le signe d’une recrudescence plus large des violences visant les Palestiniens.



