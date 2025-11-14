Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU condamne les attaques de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée

Le bureau des droits humains de l’ONU a fermement condamné, vendredi, les attaques menées ces derniers jours par des groupes de colons israéliens masqués en Cisjordanie occupée. Jugeant ces images « révoltantes », le Haut-Commissariat aux droits de l’homme y voit le signe d’une recrudescence plus large des violences visant les Palestiniens.


© Nations Unies
