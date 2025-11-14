Fonte du « Troisième pôle » et vidanges brutales de lacs glaciaires

par Corinne Molton

Dans la région d'Hindou Kouch-Karakoram-Himalaya, les vidanges brutales de lacs glaciaires menacent les infrastructures, projets de développement et moyens de subsistance. L'Inde, le Népal, le Pakistan et la Chine sont particulièrement vulnérables à cette catastrophe naturelle des plus meurtrières.



