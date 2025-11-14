Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Commerce, résilience, durabilité : la recette du G20 pour l’Afrique

par Wandile Sihlobo, Senior Fellow, Department of Agricultural Economics, Stellenbosch University
Le groupe de travail sur les systèmes alimentaires et agricoles durables du Business 20, un groupe consultatif du G20, a approuvé trois principes qui, selon lui, contribueront à la mise en place de systèmes alimentaires et d'une agriculture durables. Ces principes sont l'augmentation des échanges commerciaux, la résilience des chaînes d'approvisionnement et les pratiques agricoles durables.


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques
~ Soudan : la famine risque de s’étendre à 20 nouvelles zones d’ici la fin de l’hiver
~ Protéger des vies dans un monde en surchauffe : la santé au cœur de la COP30
~ Arabie saoudite : Mettre fin aux exécutions et respecter les engagements envers les mineurs
~ Thaïlande : Des réfugiés vietnamiens menacés par Hanoï
~ Mali : la crise du carburant asphyxie les opérations humanitaires
~ Gaza : comment la guerre a transformé le comportement des enfants
~ L’ONU et l’Union africaine promettent une action commune renforcée
~ L’intelligence artificielle peut-elle améliorer la prévision météorologique ?
~ La privatisation du service public, un non-sens économique et une menace pour notre démocratie
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter