Commerce, résilience, durabilité : la recette du G20 pour l’Afrique
par Wandile Sihlobo, Senior Fellow, Department of Agricultural Economics, Stellenbosch University
Le groupe de travail sur les systèmes alimentaires et agricoles durables du Business 20, un groupe consultatif du G20, a approuvé trois principes qui, selon lui, contribueront à la mise en place de systèmes alimentaires et d'une agriculture durables. Ces principes sont l'augmentation des échanges commerciaux, la résilience des chaînes d'approvisionnement et les pratiques agricoles durables.
- vendredi 14 novembre 2025