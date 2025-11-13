Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : la famine risque de s’étendre à 20 nouvelles zones d’ici la fin de l’hiver

Alors que le Soudan est dans sa troisième année de guerre civile, le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM) alerte sur le niveau élevé d’insécurité alimentaire aiguë, qui touche plus de 21 millions de personnes, soit un peu moins de la moitié de la population.


© Nations Unies
