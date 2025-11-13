Protéger des vies dans un monde en surchauffe : la santé au cœur de la COP30

Présenté par le Brésil comme « un moment crucial pour démontrer la force du secteur de la santé dans l’action climatique mondiale », un plan d’action pour aider les systèmes de santé à s’adapter à la hausse des températures et aux phénomènes météorologiques extrêmes a été lancé jeudi à la conférence des Nations Unies sur le climat (COP30).



Lire l'article complet