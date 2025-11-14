Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques

par Amnesty International
Les autorités tunisiennes durcissent la répression contre les défenseur·e·s des droits humains et les organisations non gouvernementales (ONG) indépendantes par le biais d’arrestations arbitraires, de détentions, de gels d’avoirs, de restrictions bancaires et de suspensions ordonnées par les tribunaux, tout cela sous prétexte de lutter contre les financements étrangers « suspects » et de protéger les « intérêts […] The post Tunisie. Le durcissement de la répression contre les organisations de défense des droits humains atteint des niveaux critiques  appeared first on Amnesty International.…


