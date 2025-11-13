Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Arabie saoudite : Mettre fin aux exécutions et respecter les engagements envers les mineurs

par Human Rights Watch
L’Arabie saoudite devrait mettre fin à toutes les exécutions et respecter ses engagements envers les mineurs accusés de crimes et les délinquants toxicomanesLes organisations soussignées sont profondément préoccupées par l'escalade alarmante des exécutions en Arabie saoudite, où les autorités ont procédé ces dernières semaines aux exécutions d'Abdullah al-Derazi, qui était mineur au moment des faits qui lui étaient reprochés, et de deux ressortissants égyptiens, Mohamed Saad et Omar Sherif, condamnés à mort pour des infractions non mortelles liées à la drogue. L'exécution d'Abdullah al-Derazi,…


