Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Thaïlande : Des réfugiés vietnamiens menacés par Hanoï

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des policiers vietnamiens venus en Thaïlande interrogeaient un homme vietnamien ayant cherché refuge dans ce pays, le 14 mars 2024.  © 2024 Privé La coopération accrue entre les autorités thaïlandaises et vietnamiennes expose les réfugiés et demandeurs d'asile vietnamiens en Thaïlande à un risque accru de retour forcé vers leur pays. Le Vietnam et la Thaïlande coopèrent plus étroitement et échangent des informations sur les exilés vietnamiens, en particulier depuis le début de l'année 2024, lorsque les deux pays ont entamé des négociations en vue d'un traité…


© Human Rights Watch -
