Mali : la crise du carburant asphyxie les opérations humanitaires

Une pénurie aiguë de carburant provoquée par un blocus djihadiste sur plusieurs axes routiers stratégiques nourrit la crise humanitaire au Mali. Une situation qui bouleverse la vie quotidienne des habitants et paralyse les opérations onusiennes dans un pays déjà miné par la faim, l’insécurité et la dérive autoritaire du pouvoir.


