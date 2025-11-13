Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Gaza : comment la guerre a transformé le comportement des enfants

Dépression, repli sur soi, agressivité. Autant de symptômes du traumatisme collectif subi par toute une génération d’enfants à Gaza. Après deux ans d’une guerre impitoyable, un nouveau rapport des agences onusiennes chargées de la protection de l’enfance révèle l’ampleur des séquelles psychologiques.


© Nations Unies -
