L’ONU et l’Union africaine promettent une action commune renforcée

António Guterres a appelé mercredi à « faire de l’Afrique une priorité », exhortant la communauté internationale à ne pas « tourner le dos au continent ». Le Secrétaire général des Nations Unies s’exprimait depuis le siège de l’organisation, à l’issue de la neuvième conférence entre l’ONU et l’Union africaine (UA), consacrée au renforcement du partenariat entre les deux institutions.



Lire l'article complet