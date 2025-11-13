Violence dans les écoles: GND demande à Sonia Lebel d’envoyer des renforts sur le terrain

Québec, 11 novembre 2025 – Quelques jours après la publication de données démontrant l’augmentation importante des cas de violence dans les écoles, le responsable de Québec solidaire en matière d’éducation Gabriel Nadeau-Dubois demande à la ministre de l’Éducation de procéder, dès la mise à jour économique prévue prochainement, à un investissement d’urgence en éducation afin d’embaucher des ressources professionnelles et de soutien supplémentaire.

« Le climat dans nos écoles se détériore rapidement. La violence augmente, des élèves en difficulté sont abandonnés et les profs démissionnent. Tout ça est lié: il manque de monde sur le terrain pour prendre soin des élèves. Il faut envoyer des renforts dans les écoles rapidement La ministre doit obtenir un investissement d’urgence dans la prochaine mise à jour économique, pour embaucher du personnel professionnel et de soutien. », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois.



Le responsable solidaire en matière d’éducation a formulé cette demande accompagnée d’une enseignante, d’une psychoéducatrice et d’ une orthophoniste qui ont témoigné du quotidien dans les écoles québécoises. « J’ai reçu des centaines de témoignages. La situation dans nos écoles est critique. Pour éviter une vague de départs massifs, Sonia Lebel doit investir pour embaucher du personnel de soutien et des professionnelles. Ça nous prend des techniciennes en éducation spécialisée, des orthophonistes, des psychoéducatrices, des surveillantes, bref, ça prend plus de bras pour s’occuper de tous les enfants. Sinon, on s’en va dans le mur. », a enchainé Gabriel Nadeau-Dubois.



