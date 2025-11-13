Tolerance.ca
Enquête auprès de 2 400 professeurs d’EPS : « Nos élèves manquent de souffle et de force »

par David Matelot, Enseignant d'EPS, docteur en physiologie de l'exercice, Université Bretagne Sud (UBS)
Florent Desplanques, Professeur agrégé d'EPS, chargé d'enseignement, École normale supérieure de Rennes
Laurent Beghin, Etudes cliniques, Université de Lille
Vanhelst Jérémy, Maître de conférences en STAPS, Université Sorbonne Paris Nord
Les performances en endurance et en force musculaire des élèves français se dégradent depuis vingt ans. Ces capacités physiques sont essentielles pour la santé. L’EPS peut-elle inverser la tendance ?La Conversation


