Observatoire des droits humains

L’opéra aux Amériques, un héritage européen revisité par les identités culturelles locales

par Frédéric Lamantia, Docteur en géographie et maître de conférences, UCLy (Lyon Catholic University)
L’opéra s’est enraciné sur le continent américain en hybridant répertoires et techniques d’outre-Atlantique avec des récits, des rythmes et des imaginaires empruntés aux populations autochtones. Nous poursuivons ici notre série d’articles « L’opéra : une carte sonore du monde ».

Ne cherchant ni à copier ni à rompre avec l’histoire de l’opéra en Europe, l’histoire de l’opéra aux Amériques est plutôt celle d’un long…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
