Observatoire des droits humains

Israël et Territoire palestinien occupé. Israël doit immédiatement annuler l’adoption d’un projet de loi d’application obligatoire de la peine de mort

par Amnesty International
En réaction à l’adoption en première lecture d’une nouvelle modification controversée du Code pénal israélien qui obligerait les tribunaux du pays à prononcer la peine de mort contre toute personne reconnue coupable d’avoir tué un·e Israélien·ne « volontairement ou par imprudence » si cet acte est motivé par « le racisme ou l’hostilité à l’égard du public » et […] The post Israël et Territoire palestinien occupé. Israël doit immédiatement annuler l’adoption d’un projet de loi d’application obligatoire de la peine de mort appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
