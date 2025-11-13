Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis. Les documents obtenus par Amnesty International et S.T.O.P. à la suite d’une action en justice révèlent des utilisations abusives de la surveillance par la police de New York

par Amnesty International
Avertissement : certains propos cités peuvent heurter la sensibilité Les documents obtenus par Amnesty International et S.T.O.P. (Surveillance Technology Oversight Project), organisation new-yorkaise de défense du droit à la vie privée et des droits civiques, à l’issue d’une action en justice contre le Département de police de la ville de New York (NYPD) qui a duré […] The post États-Unis. Les documents obtenus par Amnesty International et S.T.O.P. à la suite d’une action en justice révèlent des utilisations abusives de la surveillance par la police de New York appeared first on Amnesty International.…


© Amnestie Internationale -
