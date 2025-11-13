Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment la gestion de la dette publique appauvrit l’État au profit du secteur privé

par Jérôme Baray, Professeur des universités en sciences de gestion, Le Mans Université
Recourir aux marchés financiers pour la dette publique n’est pas neutre. D’autres voies ont existé dans le passé. Existe-t-il des modes alternatifs valides ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ États-Unis. Les documents obtenus par Amnesty International et S.T.O.P. à la suite d’une action en justice révèlent des utilisations abusives de la surveillance par la police de New York
~ La quête de « l’utérus artificiel » : entre fiction et avancées de la recherche
~ À moins de trois mois des JO d’hiver, quelles attentes environnementales ?
~ Cameroun : Paul Biya réélu pour un huitième mandat, et après ?
~ Pesticides : quand les équipements censés protéger exposent davantage
~ Comment les chauves-souris et les papillons de nuit préservent les baobabs d'Afrique
~ Réagir face au danger mortel par l’entraide, le réconfort et le soutien : témoignages de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015
~ Soudan : les crimes de guerres se poursuivent sur fond d'effondrement humanitaire
~ À la COP30, un groupe de pays déclare la guerre à la désinformation climatique
~ Réagir face au danger mortel par l'entraide, le réconfort et le soutien : témoignages de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter