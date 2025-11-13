Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : les crimes de guerres se poursuivent sur fond d'effondrement humanitaire

Alors que plus de 90 000 personnes ont fui les massacres dans la ville d’El Fasher, au Soudan, au cours des deux dernières semaines, l’ONU déplore le manque de financement de la réponse humanitaire pour le pays, limité à 8% des besoins. 


