À la COP30, un groupe de pays déclare la guerre à la désinformation climatique

Une douzaine d'États ont signé, à Belém, un texte inédit contre la prolifération de fausses informations amplifiées par les algorithmes. Pour les Nations Unies, la bataille contre la désinformation est devenue une condition essentielle du succès des négociations climatiques.



