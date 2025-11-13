Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC. Le procès à Paris du chef d’un groupe armé congolais constitue un pas crucial vers fin à l’impunité

par Amnesty International
Réagissant au procès, qui s’ouvre le 12 novembre à Paris, de Roger Lumbala Tshitenga, chef d’un groupe armé congolais accusé de complicité de crimes contre l’humanité, notamment d’homicides, d’actes de torture et de viols commis dans la province du Nord-Kivu en 2002 et 2003, la directrice régionale adjointe du bureau régional d’Amnesty International pour l’Afrique de […] The post RDC. Le procès à Paris du chef d’un groupe armé congolais constitue un pas crucial vers fin à l’impunité appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Cameroun : Paul Biya réélu pour un huitième mandat, et après ?
~ Pesticides : quand les équipements censés protéger exposent davantage
~ Comment les chauves-souris et les papillons de nuit préservent les baobabs d'Afrique
~ Soudan : les crimes de guerres se poursuivent sur fond d'effondrement humanitaire
~ À la COP30, un groupe de pays déclare la guerre à la désinformation climatique
~ Réagir face au danger mortel par l'entraide, le réconfort et le soutien : témoignages de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015
~ Cameroun : Des meurtres et des arrestations de masse ont suivi l’élection contestée
~ Turquie : Des Ouïghours en quête de sécurité sont soumis à des « codes de restriction »
~ Tuberculose : un combat mondial freiné par la pénurie de fonds
~ Nicolas Sarkozy interdit de contact avec Gérald Darmanin : l’indépendance de la justice renforcée ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter