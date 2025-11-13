RDC. Le procès à Paris du chef d’un groupe armé congolais constitue un pas crucial vers fin à l’impunité

par Amnesty International

Réagissant au procès, qui s'ouvre le 12 novembre à Paris, de Roger Lumbala Tshitenga, chef d'un groupe armé congolais accusé de complicité de crimes contre l'humanité, notamment d'homicides, d'actes de torture et de viols commis dans la province du Nord-Kivu en 2002 et 2003, la directrice régionale adjointe du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de […]



