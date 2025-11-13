Tolerance.ca
Réagir face au danger mortel par l'entraide, le réconfort et le soutien : témoignages de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015

par Guillaume Dezecache, Directeur de recherche en sciences de la durabilité, psychologie et sciences comportementales, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Comment un groupe réagit-il face à un danger de mort ? L’analyse des témoignages de 32 victimes de l’attentat du Bataclan du 13-Novembre montre que les comportements d’entraide, de réconfort émotionnel ou de soutien physique ont été nombreux.La Conversation


