Observatoire des droits humains

Comment les chauves-souris et les papillons de nuit préservent les baobabs d'Afrique

par Sarah Venter, Baobab Ecologist, University of the Witwatersrand
Les baobabs sont parfois appelés « arbres à l'envers », car leurs branches ressemblent à des racines qui s'élèvent vers le ciel. Sur les huit espèces de baobabs qui existent dans le monde, six se trouvent à Madagascar, une dans le nord de l'Australie et une autre, Adansonia digitata, se trouve dans les régions de savane du continent africain.

Ces arbres ne sont pas seulement impressionnants, ils sont aussi les pierres angulaires des écosystèmes et des moyens de subsistance africains. Ils fournissent des fruits, des fibres, des médicaments et un abri pour les populations…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
