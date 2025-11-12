Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cameroun : Des meurtres et des arrestations de masse ont suivi l’élection contestée

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un manifestant brandit un drapeau du Cameroun devant des policiers qui se rassemblent à Garoua, le 26 octobre 2025. © 2025 AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités du Cameroun ont répondu aux manifestations généralisées menées par l'opposition à la suite de l’élection du 12 octobre par une force létale et par des arrestations massives de manifestants et d'autres citoyens, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.Le Conseil constitutionnel a annoncé le 27 octobre que le président en exercice Paul Biya, âgé de 92 ans, avait remporté l’élection avec 53,66…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Turquie : Des Ouïghours en quête de sécurité sont soumis à des « codes de restriction »
~ Tuberculose : un combat mondial freiné par la pénurie de fonds
~ Nicolas Sarkozy interdit de contact avec Gérald Darmanin : l’indépendance de la justice renforcée ?
~ Famine : 16 « points chauds » de la planète au bord de l’effondrement alimentaire
~ Naufrage au large de la Libye : 42 migrants portés disparus
~ Debouts face à la mer : les habitants d'une île brésilienne luttent contre la montée des eaux
~ L’Irlande a une présidente de gauche, mais la vie politique reste dominée par des hommes de droite
~ Faut-il partager ou épargner les terres ? Pourquoi le dilemme agriculture-biodiversité est dépassé
~ Programme 13-Novembre : comprendre et réparer la mémoire traumatisée
~ Partir ou bien rester ? Quand la loyauté politique est mise en péril
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter