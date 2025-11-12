Tolerance.ca
Turquie : Des Ouïghours en quête de sécurité sont soumis à des « codes de restriction »

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un membre de la communauté ouïghoure résidant en Turquie tenait deux drapeaux du Turkestan oriental (nom utilisé par les Ouighours pour la région du Xinjiang en Chine) devant la mosquée Beyazit à Istanbul, le 25 mars 2021, lors d’une manifestation tenue à l’occasion de la visite en Turquie du ministre chinois des Affaires étrangères. © 2021 Bulent Kilic/AFP via Getty Images Les autorités turques restreignent de plus en plus la possibilité pour des Ouïghours qui cherchent à se protéger du gouvernement chinois de résider légalement en Turquie.Jusqu’à récemment, les…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
