Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Tuberculose : un combat mondial freiné par la pénurie de fonds

Malgré un léger recul global en 2024, la tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur une crise de financement qui menace les progrès obtenus depuis la pandémie de Covid-19.


