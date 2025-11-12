Famine : 16 « points chauds » de la planète au bord de l’effondrement alimentaire

Des millions de personnes supplémentaires risquent de sombrer dans la famine au cours des prochains mois, alertent les Nations Unies. Conflits, chocs économiques, conditions climatiques extrêmes et effondrement des financements humanitaires se conjuguent pour précipiter 16 régions du monde au bord de la catastrophe alimentaire.



Lire l'article complet