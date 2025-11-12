Naufrage au large de la Libye : 42 migrants portés disparus

Un canot pneumatique parti de Zouara, dans le nord-ouest de la Libye, a chaviré le 3 novembre avec une cinquantaine de personnes à bord. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 42 d’entre elles sont « présumées mortes » et sept ont pu être secourues.



