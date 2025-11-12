Debouts face à la mer : les habitants d'une île brésilienne luttent contre la montée des eaux

Pendant plus de 40 ans, Ivanil a vécu dans une maison sur pilotis, à une vingtaine de mètres du rivage sur l’île de Marajó, où l’Amazone rejoint l’océan Atlantique dans le nord-est du Brésil. C’est ici qu’elle est née, a appris a pêcher, cultiver la terre et élever des animaux. « J’étais une personne très heureuse dans ce petit bout de terre », confie-t-elle. « C’était mon paradis ».



