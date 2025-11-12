Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faut-il partager ou épargner les terres ? Pourquoi le dilemme agriculture-biodiversité est dépassé

par Damien Beillouin, Docteur en agronomie, Cirad
Bruno Rapidel, Chercheur en agronomie, PhD, HDR, Cirad
Sarah Jones, Chercheur en agroécologie, CGIAR
Ce dilemme ne vous dit peut-être rien, mais il a été une question centrale chez tous ceux qui veillent à la protection de la biodiversité. C’est celui du « land sparing » ou du « land sharing ».La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
