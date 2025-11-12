Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Partir ou bien rester ? Quand la loyauté politique est mise en péril

par Mireille Lalancette, Professor, Département de lettres et communication sociale, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
Alex Marland, Professor, Political Science, Acadia University
Jared Wesley, Professor, Political Science, University of Alberta
Des départs en série secouent la CAQ. Entre loyauté et désillusion, plusieurs élus tournent le dos à François Legault, révélant les fragilités de la discipline partisane.La Conversation


