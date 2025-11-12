Tolerance.ca
Nos ancêtres du Paléolithique savaient fabriquer des outils simples et efficaces

par Evgeniya Osipova, Préhistoire, Université de Perpignan Via Domitia
Rimma Aminova, Chercheure en archéologie, Margulan Institute of Archaeology
Saule Rakhimzhanova, Chercheure en archéologie, Margulan Institute of Archaeology
Yslam Kurmaniyazov, PhD, Université Korkyt Ata de Kyzylorda
La découverte d’une alternative simple et efficace aux outils de découpe complexes aménagés sur deux faces change notre vision des humains du Paléolithique.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
