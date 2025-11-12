Tolerance.ca
Le marché des chevaux de course : entre passion, économie et patrimoine vivant

par Éric Le Fur, Professeur, INSEEC Grande École
Benoît Faye, Full Professor Inseec Business School, Chercheur associé LAREFI Université de Bordeaux Economiste des marchés du vin, de l'art contemporain et Economiste urbain, INSEEC Grande École
Derrière le glamour des courses hippiques se joue un marché mondial des chevaux de course évalué à plus de 250 milliards d’euros. Est-il rentable d’investir ?La Conversation


