Monde. Les infrastructures liées aux combustibles fossiles mettent en péril les droits de deux milliards de personnes et des écosystèmes vitaux

par Amnesty International

Les infrastructures liées aux combustibles fossiles constituent un risque pour la santé et les moyens de subsistance d’au moins deux milliards de personnes, soit environ un quart de la population mondiale, écrivent Amnesty International et Better Planet Laboratory dans un nouveau rapport sur les préjudices causés par l’industrie des énergies fossiles au climat, aux personnes […] The post Monde. Les infrastructures liées aux combustibles fossiles mettent en péril les droits de deux milliards de personnes et des écosystèmes vitaux appeared first on Amnesty International. ]]>



