Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Enseigner le français langue étrangère : faut-il « gommer » les accents ?

par Grégory Miras, Professeur des Universités en didactique des langues, Université de Lorraine
Apprendre une nouvelle langue, c’est s’initier à de nouvelles sonorités et façons de prononcer. Mais cela suppose-t-il de gommer son accent ? La recherche montre qu’enseigner le français en tant que langue étrangère ne consiste pas forcément à imposer un modèle unique mais s’enrichit de la diversité de ses locuteurs. Explications.

Pourquoi entend-on si peu d’accents dans les médias français ? C’est une question qui a interrogé…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sarkozy interdit de contact avec Darmanin : l’indépendance de la justice renforcée ?
~ Nos ancêtres du Paléolithique savaient fabriquer des outils simples et efficaces
~ Le marché des chevaux de course : entre passion, économie et patrimoine vivant
~ Monde. Les infrastructures liées aux combustibles fossiles mettent en péril les droits de deux milliards de personnes et des écosystèmes vitaux
~ Réagir face au danger mortel : témoignages de l’attentat au Bataclan le 13 novembre 2015
~ Des accélérateurs de particules pour comprendre la cuisson parfaite des pâtes
~ Pourquoi le cochon est-il devenu l’animal de référence pour les xénogreffes ?
~ Ces champignons qui brillent dans la nuit : la bioluminescence fongique décryptée
~ Mort à 97 ans, James Watson incarna à la fois le meilleur et le pire de la science
~ États-Unis/Salvador : Des Vénézuéliens expulsés vers le Salvador y ont été torturés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter