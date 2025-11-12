États-Unis/Salvador : Des Vénézuéliens expulsés vers le Salvador y ont été torturés

par Human Rights Watch

Un migrant vénézuélien, expulsé par les États-Unis vers le Salvador en raison de ses liens présumés avec un gang criminel, était photographié de dos dans une cellule du Centre de confinement du terrorisme (Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT) à Tecoluca, au Salvador, le 16 mars 2025. © 2025 Gouvernement salvadorien via Getty Images Des citoyens vénézuéliens que le gouvernement américain a expulsés vers le Salvador en mars et avril ont été torturés et soumis à d'autres abus, dont des violences sexuelles.Les cas de torture et de mauvais traitements infligés à des Vénézuéliens au Salvador…



