Le procès d’un ex-chef de guerre congolais marque une étape importante pour la justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Roger Lumbala Tshitenga, ancien chef rebelle et ancien ministre Congolais, à Kampala, en Ouganda, le 6 février 2013. © 2013 Isaac Kasamani/AFP via Getty Images Le procès de Roger Lumbala Tshitenga, ancien chef rebelle et ancien ministre en République démocratique du Congo, s'ouvre mercredi devant la Cour d’assises de Paris. Il est accusé de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri entre 2002 et 2003, notamment des exécutions sommaires, des actes de torture et autres traitements inhumains, des viols,…



Lire l'article complet