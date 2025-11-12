Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des combattants islamistes au Mali ont exécuté une influenceuse

par Human Rights Watch
La plupart de ses vidéos montraient des instants de rires, des moments en musique et la couleur de la vie quotidienne à Tonka, sa ville natale située à la lisière du désert malien, près de Tombouctou. Sur TikTok, Mariam Cissé, 20 ans, partageait non seulement des moments de joie, mais exprimait aussi souvent son soutien aux forces armées maliennes dans une région ravagée par un conflit armé depuis 2012. La semaine dernière, ces vidéos, vues par près de 100 000 abonnés, ont eu des conséquences mortelles. Click to expand Image Une capture d'écran de Mariam Cissé dans une vidéo postée…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
