Observatoire des droits humains

Soudan : l’OIM alerte sur une catastrophe imminente au Darfour

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en garde, mardi, contre « une hausse spectaculaire des déplacements de population » à El Fasher. Dans la capitale du Darfour du Nord, tombée fin octobre entre les mains des paramilitaires, l’insécurité extrême, les violences ethniques et sexuelles aggravent une crise humanitaire déjà dramatique.  


