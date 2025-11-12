Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : comprendre la crise dans la plus jeune des nations

Près de 15 ans après son indépendance, le Soudan du Sud replonge dans la tourmente. Arrestations d’opposants, combats meurtriers dans le nord et montée des tensions entre le président Salva Kiir et son rival historique Riek Machar menacent de faire éclater le fragile compromis de paix de 2018. Voici les clés pour comprendre la crise actuelle dans la plus jeune nation du monde.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
