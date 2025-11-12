Réfugiés : le HCR alerte sur une aide hivernale « bien moindre » faute de financements

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a tiré mardi la sonnette d’alarme face à son manque de moyens pour protéger des millions de déplacés internes et de réfugiés cet hiver en Ukraine et au Moyen-Orient. En cause : une chute drastique des contributions des pays donateurs.



