À la COP30, l’IA et le refroidissement durable au cœur des débats

Alors que la planète se réchauffe, la course aux technologies capables d’en atténuer les effets s’intensifie. À la COP30, qui se tient à Belém du 10 au 21 novembre, les délégués s’interrogent sur un paradoxe central : comment exploiter la puissance de l’intelligence artificielle (IA) et des systèmes de refroidissement modernes sans aggraver la crise qu’ils entendent combattre.



Lire l'article complet